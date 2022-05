Beautiful, anticipazioni 10 maggio: Thomas e Finn uniti per far confessare Vinny

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 10 maggio 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) consiglia a Hope (Annika Noelle) di mantenere aperto il dialogo con Liam (Scott Clifton), visto che è l’unico modo per uscire dalla loro crisi.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) comunica a Ridge (Thorsten Kaye) di volersi trasferire a Parigi con Kelly, in modo che la sua gravidanza sconvolga la vita degli altri, in particolare di Finn (Tanner Novlan). La ragazza non vuole permettere che il medico si sacrifichi per amore accettando il figlio di un altro uomo.

Thomas (Matthew Atkinson) e Finn cercano di estorcere la verità a Vinny (Joe LoCicero).