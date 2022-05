Trame italiane Beautiful: la morte di Vinny Walker, anticipazioni

Nelle prossime settimane, per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, si avvierà una nuova trama che ci terrà compagnia per tutto il periodo estivo e che porterà all’uscita di scena del personaggio di Vinny Walker, interpretato da Joe LoCicero.

Introdotto come l’amico di sempre di Thomas Forrester, il ragazzo, dall’aria a tratti ingenua, ha riservato una serie di sorprese nel paio di anni in cui, come ruolo ricorrente, è apparso nella soap. Del suo passato sappiamo poco, se non che, ad un certo punto, il padre è entrato in disgrazia economica e, delle vecchie compagnie, solo Thomas è rimasto al suo fianco, dimostrando di essere per lui un vero amico.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Vinny si dà alla macchia

Ma dietro quell’aria innocua, Vinny è anche uno spacciatore che, approfittando del suo lavoro da tecnico di laboratorio in ospedale, recupera pasticche di diversa natura da smerciare in giro, come gli oppiacei che, per esempio, fece recapitare di nascosto a Steffy Forrester assieme ad un peluche per Kelly. Attualmente Vinny si è macchiato anche di un altro atto illecito, manomettendo un test di paternità al fine di far passare il secondogenito della stessa Steffy come figlio di Liam Spencer, con lo scopo di affondare il matrimonio di quest’ultimo e rendere Hope Spencer disponibile per un ignaro Thomas.

Denunciato per il fattaccio, Vinny si darà alla macchia, mentre – se da una parte Steffy riceverà una proposta di matrimonio da Finn – Hope deciderà di separarsi da Liam, prendendosi una pausa per riflettere sul loro futuro di coppia.

Anticipazioni italiane Beautiful: Vinny Walker muore

L’attesa sarà comunque breve e Liam riceverà presto dei segnali incoraggianti da parte della moglie. Una sera, dopo aver lasciato la proprietà di Brooke carico di positività per le sorti del proprio matrimonio, il ragazzo si metterà alla guida dell’auto del padre, Bill Spencer, che, avendo bevuto qualcosa, riterrà sia meglio far guidare il figlio. I due, però, si accorgeranno di aver investito “qualcosa” e, scendendo dal mezzo, scopriranno con orrore di aver messo sotto proprio Vinny, sbucato dal nulla.

Quando il giovane esalerà l’ultimo respiro, Liam, preso dal panico, perderà i sensi e Bill prenderà in mano la situazione. L’editore, deciso ad impedire che il figlio si rovini la vita per un incidente dove la vittima è qualcuno come Vinny (di cui lui non ha per niente stima), deciderà di allontanarsi dal luogo dell’impatto senza chiamare soccorsi o autorità.

Beautiful, spoiler italiani: qualcuno tramerà contro Bill e Liam

Inoltre il magnate si libererà del cellulare e del portafogli di Vinny, al fine di ritardare il riconoscimento del corpo, così da guadagnare tempo per liberarsi delle altre prove (come ad esempio la propria auto). Per Bill infatti, agli occhi di giudice e giuria, Liam avrebbe un movente per volere morto Vinny e nessuno crederebbe ad un incidente casuale, quanto piuttosto ad un omicidio intenzionale.

Ripresa conoscenza, Liam sarà sconvolto dalle azioni del padre ma, benché preso dai sensi di colpa, si lascerà trascinare dalla paura della prigione. Il peso dell’omissione di soccorso e del depistaggio, tuttavia, si farà via via sempre più opprimente per il giovane Spencer, portandolo a prendere le distanze da una Hope sempre più confusa dall’improvviso strano comportamento del consorte.

Attenzione però, non tutto è come sembra: la morte di Vinny riserverà delle sorprese (grazie anche a qualche improbabile espediente) e, soprattutto, a complicare la situazione per gli Spencer interverrà qualcuno vicino a loro; sebbene estranea alla vicenda, questa persona si spingerà oltre ogni limite pur di assicurarsi che Bill e figlio non escano dalla vicenda come uomini liberi…