Anticipazioni puntata Brave and beautiful di mercoledì 11 maggio 2022

Cahide si trova a casa di Korhan e cerca invano di mettere a posto il loro rapporto.

Hulya cerca di sedurre Tahsin, ma con nessun successo.

Tahsin si reca da Adalet in carcere e lì arriva Riza. Dopo un litigio, Tahsin e Adalet capiscono che Riza sta tentando di ottenere qualcosa da loro, ma l’uomo rimanda la negoziazione a un momento successivo.

Tahsin riceve un video in cui Salih parla del piano per far fuori la madre di Cesur.