Anticipazioni puntata Brave and beautiful di mercoledì 25 maggio 2022

Hulya entra nel letto di Tahsin e cerca di sedurlo, ma lui la allontana dalla tenuta.

Korhan porta a casa Reyhan, ma tra la domestica e Cahide i rapporti sono pessimi.

Adalet fa finta di sentirsi male per farsi accompagnare in infermeria, dove riesce a prendere dei barbiturici.

Mihriban è in procinto di tenere un discorso per la campagna elettorale, per quanto Tahsin cerchi di farle saltare i nervi.

Bulent dapprima dà sostegno alla madre, poi però scopre che sta aspettando Cesur e così se ne va infuriato.