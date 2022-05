Trame Brave and beautiful: anticipazioni su BÜLENT e BANU

Uno dei grandi protagonisti delle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful sarà il doppiogiochista Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak): oltre a tradire la madre Mihriban (Devrim Yakut) stringendo un’alleanza segreta con Tahsin Korludağ (Tamer Levent), l’uomo porterà avanti la sua relazione con l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) e farà un importante passo verso di lei…

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata 5 maggio 2022

Brave and Beautiful, news: il doppio gioco di Bülent viene scoperto!

Se avete già letto alcuni dei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, saprete sicuramente che tutto partirà quando Korhan (Erkan Avcı) costringerà il padre a rinunciare al comando della sua azienda grazie ad un video, registrato segretamente da Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), in cui proprio Tahsin ammetterà di aver coperto la colpa della moglie Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) nel duplice omicidio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar) e del direttore dell’orfanotrofio in cui è cresciuta.

A quel punto, dato che non si arrenderà all’idea di essere stato “ingannato”, Tahsin riuscirà a far passare Bülent dalla sua parte, promettendogli di farlo diventare suo socio se lo aiuterà a far fallire alcuni progetti della sua vecchia azienda, ormai gestita da Cesur, Korhan e Mihriban. Dopo due sabotaggi, però, verrà fuori grazie a Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) l’accordo tra i due “cattivi” e Bülent mostrerà per la prima volta alla madre il suo vero volto…

Brave and Beautiful, trame: Bülent e Mihriban ai ferri corti

Eh sì: oltre a sottolineare a Mihriban di essersi alleato con Tahsin perché si è sentito sminuito e messo in secondo piano fin dal primo giorno in cui Cesur ha messo piede a Korludağ, Bülent litigherà aspramente con la madre e, oltre a rinfacciarle di averlo fatto sentire insicuro per tanto tempo, la attaccherà accusandola di non aver mai dimenticato Tahsin, specificando che proprio per questo né lui e né il defunto padre si sono mai sentiti amati da lei.

Si tratterà di parole cariche di odio, alle quale Mihriban risponderà dando un sonoro schiaffo al figlio; quest’ultimo, dal canto suo, lascerà la conversazione quasi in lacrime e non avrà alcuna intenzione di riallacciare il rapporto con la donna. Bülent avrà però tutt’altro atteggiamento con Banu…

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent chiede a Banu di sposarlo

Dopo averle spiegato come a suo dire sono andati i fatti con Mihriban, Bülent dichiarerà infatti tutto il suo amore a Banu e le chiederà di diventare sua moglie. Neanche a dirlo, la repentina richiesta spiazzerà tantissimo la Vardar, che non se la sentirà di dare una risposta immediata al “fidanzato” e, non a caso, gli dirà che prima deve dare modo al piccolo figlio Ömer (Aras Ongun) di abituarsi all’idea che lei sia felice al fianco di un uomo che non è suo padre.

Almeno per ora, Bülent incasserà il rifiuto… ma fino a quando?