Don Matteo 14: quel che si sa sulla 14^ stagione della fiction di Rai 1

Don Matteo 14 ci sarà? In attesa di assistere al decimo e ultimo capitolo della tredicesima stagione in onda questa sera su Rai 1, i fan si chiedono se ci saranno nuove puntate della fortunata serie Lux Vide che da quest’anno ha visto Raoul Bova subentrare a Terence Hill nei panni del nuovo protagonista Don Massimo. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal futuro della più longeva fiction italiana?

Continuare Don Matteo senza il suo storico protagonista poteva sembrava un azzardo, questo almeno all’inizio quando si faceva fatica solo a immaginare la trasmissione senza il suo volto simbolo. Ma, nonostante i grandi timori, i produttori hanno deciso di non chiudere il programma e andare avanti con una nuova identità. Una scommessa che può dirsi vinta, soprattutto alla luce degli ottimi ascolti registrati dall’attuale stagione (parliamo di una media nei primi nove episodi di 5,9 milioni di telespettatori, con uno share del 26,4%).

Don Matteo 14 quando esce?

Ottimi numeri dunque per Don Matteo che, a vent’anni dalla prima stagione, continua ad appassionare il pubblico grazie a una trama appassionante e all’ottimo lavoro fatto sia dagli attori storici (Frassica, Giannetta e Lastrico in primis) e sia da quelli nuovi, in particolare da Raoul Bova che ha raccolto con coraggio una pesante eredità riuscendo a convincere fin da subito il fedele pubblico.

Insomma le premesse per continuare ci sono tutte, anche se i tempi di attesa, nel probabilissimo caso di un rinnovo, potrebbero essere come da tradizione lunghi circa due anni, in quanto bisogna tenere conto anche dei nuovi impegni degli interpreti: Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta in questi giorni sono impegnati sul set della seconda stagione di Buongiorno Mamma (il family drama di Canale 5). E la Giannetta prossimamente sarà impegnata anche nelle riprese di Blanca 2 (entrambe le serie sono prodotte da Lux Vide).

Ma, nonostante la lunga attesa, siamo certi che il futuro di Don Massimo continuerà a Spoleto, soprattutto dopo i tanti innesti che la trama ha creato dando vita a nuovi possibili sviluppi narrativi. E chissà che Don Matteo non decida presto di far visita al suo successore e a tutti gli storici amici con cui ha condiviso tanti anni della sua vita. Per tutti questi motivi, la conferma ufficiale della nuova stagione da parte della Rai dovrebbe dunque essere solo una questione di tempo.