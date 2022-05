La fortuna, fiction Rai 1: cast, trama e anticipazioni della miniserie. Quando va in onda

Miniserie LA FORTUNA su Rai 1

Un cacciatore di tesori e una grande avventura nel bel mezzo dell’Atlantico sono i due ingredienti principali della fiction La Fortuna, un’affascinante miniserie iberica (ispirata a una popolare graphic novel spagnola intitolata El Tesoro del Cisne Negro), che Rai 1 trasmetterà in prima serata lunedì e martedì (30 e 31 maggio).

Al centro della scena della serie tv diretta dal premio Oscar Alejandro Amenabar, c’è Alex Ventura (Alvaro Mel), un giovane e inesperto diplomatico che diventa senza volerlo il capo di una missione impossibile: recuperare il tesoro sottomarino rubato da Frank Wild (Stanley Tucci), un avventuriero che viaggia per il mondo depredando il comune patrimonio delle profondità marine.

Trama de LA FORTUNA / Rai 1

L’uomo infatti, durante una delle sue missioni, ha trovato sul fondale un relitto che si ritiene sia quello di La Fortuna (una nave spagnola affondata dalla marina britannica nelle acque portoghesi nel 1804), uno dei tesori perduti più famosi della storia. Wild e il suo equipaggio affermano di averlo trovato per caso ma il governo spagnolo è intenzionato a recuperare l’enorme bottino di monete d’oro e d’argento.

Ad aiutare Alex nella difficile impresa arrivano Lucia (Ana Polovosa) e Jonas Pierce (Clarke Peters), una ribelle funzionaria pubblica e un avvocato americano appassionato di storie di pirati. Ha così inizio la grande avventura di Alex Ventura, durante la quale non solo metterà alla prova tutte le sue convinzioni ma capirà anche l’importanza dell’impegnarsi in quello in cui si crede.

Il regista Amenabar ha basato la sua sceneggiatura sulla famosa opera di Paco Roca e Guillermo Corra, che a sua volta era basata sulla vera storia della Nuestra Senora de las Mercedes: si tratta di una fregata spagnola affondata nel 1804 dalla Marina britannica e recuperata nel 2007 da una compagnia della Florida chiamata Odysseus Marine Exploration. Il governo spagnolo ha combattuto una serie di battaglie legali per diversi anni, al fine di recuperare il prezioso tesoro.

La Fortuna è un appassionante ibrido tra Indiana Jones e la serie statunitense The Office, che si sviluppa sulla base di uno scontro culturale tra due visioni del mondo in conflitto incarnate dai due protagonisti: da una parte troviamo l’egoismo e interesse personale e dall’altra la ragionevolezza e l’onestà. La miniserie è co-prodotta da Mod Pictures e Agorà di Alejandro Amenabar.