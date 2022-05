Summertime 3: trama e cast ultima stagione della serie Netflix, anticipazioni

Summertime 3: spoiler, quante puntate. Terza stagione finale

Da oggi (mercoledì 4 maggio 2022) è disponibile la terza e ultima stagione di Summertime, la serie originale Netflix liberamente tratta da Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, che segue le vicende di un gruppo di amici della Riviera Romagnola. Un terzo atto (composto da otto episodi) nel quale i fan ritroveranno i protagonisti intenti a vivere un’altra estate ma stavolta non più da liceali ma come giovani adulti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Summertime 3.

Dopo il finale choc della seconda stagione, nel quale Lola era in fin di vita tra le braccia di Ale dopo un brutto incidente, è finalmente arrivato il momento di scoprire il destino della ragazza e capire anche quale scelta farà il ragazzo, che abbiamo visto deciso a lasciare Lola per rimettersi con Summer. Sarà ancora così?

Anche Summer non ha mai smesso di pensare al suo ex, ma la ragazza si ritrova a vivere una notte d’amore in spiaggia con Luca (la new entry Cristiano Caccamo). Così, quella che sembra fosse un’avventura di una notte potrebbe rivelarsi molto più importante del previsto, soprattutto quando il destino farà rincontrare Summer e Luca per l’organizzazione di una serata speciale e ad accomunarli sarà la musica. La giovane si ritroverà dunque a dover fare una scelta: dare una seconda chance al passato, rappresentato da Ale, o voltare pagina con Luca?

Per l’ultima stagione è stato confermato tutto il cast storico: Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Butera (Alfredo), Lucrezia Guidone (Rita), Romina Colbasso (Giulia), Sara Mondello (Milena) e Amparo Piñero Guirao (Lola).

Tra le new entry, invece, oltre al già citato Cristiano Caccamo troviamo Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana). Da segnalare anche una guest d’eccezione: Sangiovanni, il giovane cantate arrivato alla ribalta nella scorsa edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi e che qui fa un cameo in cui interpreta se stesso (oltre ad aver partecipato alla colonna sonora con il brano Scossa).

Un’altra estate tutta da vivere è dunque arrivata per Summer, Ale, Giulia, Edo, Rita, Dario, Sofia e la piccola Blue, con tante nuove sfide da affrontare e che li porteranno ad acquisire una consapevolezza maggiore di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni ma soprattutto del proprio futuro.