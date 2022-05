Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: umiliazione per ERIK

Non è certo un periodo semplice per Erik Vogt (Sven Waasner). Dopo il suo arresto e la scoperta del tradimento di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il dark man del Fürstenhof dovrà subire un duro colpo al suo orgoglio… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian salva la vita di Maja e Hannes

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik perde tutto!

Per mesi Erik e Ariane hanno spadroneggiato in quel del Fürstenhof, dimostrandosi una coppia affiatatissima tanto nella vita privata quanto negli affari. La situazione, però, è improvvisamente cambiata quando la Kalenberg ha deciso di “sacrificare” il compagno per salvare la sua amicizia con Selina (Katja Rosin).

Ebbene, come sappiamo Vogt non ci ha messo molto a scoprire il tradimento della fidanzata e non si è certo mostrato comprensivo nei suoi confronti, tanto da decidere di troncare il loro rapporto. Se la sua vita affettiva sta andando a rotoli, il resto non è però certo meglio…

Come prevedibile, i Saalfeld non hanno certo accolto a braccia aperte Erik dopo il suo ritorno dalla prigione… anzi! Dopo aver in tutti i modi provato a liberarsi di lui, hanno colto al volo l’occasione per licenziarlo e cacciarlo dalla stanza che occupava.

Le umiliazioni, però, non finiranno qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik ha un nuovo lavoro

Pur sentendosi solo e disperato, Erik continuerà a rifiutarsi di concedere una seconda chance ad Ariane e non cambierà idea neppure quando quest’ultima riuscirà a consegnargli delle informazioni che alleggeriranno notevolmente la posizione dell’uomo di fronte al giudice. Come prevedibile, però, il tempo cambierà le cose…

Dopo essersi ridicolizzato flirtando con Rosalie (Natalie Alison) tanto da venire aggredito da Michael (Erik Altenkopf), Erik non riuscirà infatti più a sopportare la lontananza da Ariane e si presenterà nella stanza di quest’ultima, che, come prevedibile, lo sedurrà.

Se a livello sentimentale le cose sembreranno dunque migliorare, a livello lavorativo, però, Vogt riceverà un durissimo colpo! Consapevole che un’occupazione lo metterebbe in buona luce davanti al giudice, Erik implorerà i Saalfeld di assumerlo nuovamente al Fürstenhof e, a sorpresa, loro accetteranno! Come prevedibile, però, c’è l’inganno…

Eh sì, perché invece della vecchia posizione di PR dell’hotel, Vogt riceverà un’offerta come addetto alle pulizie! Offerta che, vista la sua situazione, non potrà rifiutare. E così per Erik inizierà una nuova, inaspettata, fase professionale…