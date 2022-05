Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 21 maggio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 15 a sabato 21 maggio 2022

La preoccupazione di Maja aiuta Florian a superare la paura dei luoghi chiusi e a trarre in salvo sia la von Thalheim che Hannes. L’accaduto porta Florian a capire che amerà per sempre la sua Maja, ma anche Hannes prende una decisione importante…

Erik si rende conto che avere un lavoro fisso farebbe una buona impressione sul giudice e accetta dunque di fare le pulizie in hotel. Poco dopo Ariane gli confessa di essere attratta da lui…

Alfons è orgoglioso di aver battuto Werner a golf, ma poi scopre che Saalfeld lo ha lasciato vincere. Ciononostante, l’accaduto accende nel concierge il desiderio di iniziare un nuovo hobby insieme alla moglie…

Max si rende conto di aver ferito Vanessa e si scusa con lei, promettendole di parlare nuovamente di piani per il futuro entro un anno. Poco dopo, però, il ragazzo confessa a Michael di aver già preso una decisione…

Vanessa organizza una festa per il compleanno di Max, che non ha mai davvero festeggiato negli ultimi anni. In tale occasione la ragazza scopre che il fidanzato ha un fratello maggiore di cui non parla volentieri: Gerry!

Maja è molto toccata dalla proposta di Hannes, ma chiede tempo per riflettere, perché tutto sta accadendo troppo in fretta per lei. Quando poco dopo la ragazza incontra per caso Florian durante una passeggiata, però, capisce qual è la risposta che darà a Hannes…

Shirin sta portando in bicicletta la torta per il compleanno di Max, ma viene distratta dalla vista di uno strano ragazzo a bordo di un tosaerba. Il giovane sconosciuto sembra innamorarsi a prima vista della Ceylan…

Ariane viene a sapere che la tomba di sua madre è stata devastata da una tempesta. Temendo di venire nuovamente sopraffatta dall’odio, chiede a Selina di accompagnarla nella sua città natale. La von Thalheim, però, rifiuta. Quando Erik scopre che Ariane ha invitato Selina e non lui, affronta la fidanzata.

Vanessa si presenta a casa di Max per aspettare insieme la mezzanotte. Sul più bello, però, un ospite non invitato appare improvvisamente alla porta: è Gerry, il fratello maggiore di Max!

Per ringraziarlo di averla salvata dalla grotta, Maja regala a Florian un ciondolo con una statuetta di Hubertus, il santo patrono dei cacciatori e dei forestali. Quando Hannes lo viene a sapere, teme che il rivale finisca per illudersi di avere ancora speranze con la von Thalheim…

Max è tutt’altro che felice di ritrovarsi davanti Gerry e vuole impedire ad ogni costo che quest’ultimo partecipi alla sua festa di compleanno. E così il fitness trainer sistema il fratello in una baita in montagna…

Robert e Werner scoprono che l’imprenditore Rafael Gómez vuole vendere i propri hotel a un prezzo stracciato. Poco dopo Christoph torna dal suo viaggio e comunica ai due soci di aver già controllato gli hotel di Gómez, scoprendo che non è il caso di investirvi del denaro. Robert e Werner ignorano però che Christoph abbia già un piano nella manica…

Vanessa inizia a chiedersi dove sia finito Gerry, ma Max le dice chiaramente di non volere quest’ultimo alla propria festa. Poco dopo, però, il diretto interessato compare magicamente alla porta…