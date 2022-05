Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 22 a sabato 28 maggio 2022

Per ringraziarlo di averla salvata dalla grotta, Maja regala a Florian un ciondolo con una statuetta di Hubertus, il santo patrono dei cacciatori e dei forestali. Quando Hannes lo viene a sapere, teme che il rivale finisca per illudersi di avere ancora speranze con la von Thalheim…

Max è tutt’altro che felice di ritrovarsi davanti Gerry e vuole impedire ad ogni costo che quest’ultimo partecipi alla sua festa di compleanno. E così il fitness trainer sistema il fratello in una baita in montagna…

Robert e Werner scoprono che l’imprenditore Rafael Gómez vuole vendere i propri hotel a un prezzo stracciato. Poco dopo Christoph torna dal suo viaggio e comunica ai due soci di aver già controllato gli hotel di Gómez, scoprendo che non è il caso di investirvi del denaro. Robert e Werner ignorano però che Christoph abbia già un piano nella manica…

Vanessa inizia a chiedersi dove sia finito Gerry, ma Max le dice chiaramente di non volere quest’ultimo alla propria festa. Poco dopo, però, il diretto interessato compare magicamente alla porta…

Florian sente improvvisamente un forte dolore alla mano destra, che si era ferito durante l’operazione di salvataggio di Maja e Hannes. Spinto da Erik, il ragazzo si fa visitare da Michael, che gli prescrive una semplice pomata antinfiammatoria. L’indomani, però, Florian non sente più la mano…

Nella speranza di riuscire a far entrare il Fürstenhof nella lista dei 500 migliori hotel al mondo, Robert chiede al personale di pensare a delle idee per migliorare il servizio. Christoph ritiene che sia necessario agire soprattutto in cucina, in quanto non crede che André otterrà mai una seconda stella viste le sue numerose attività parallele. Lo chef, però, si sente stimolato dalle parole dell’albergatore…

Max cerca di calmare Gerry e gli spiega di non volerlo al proprio compleanno perché in passato il fratello gli aveva rovinato tutte le feste. Gerry si mostra comprensivo e promette di restarsene in disparte durante il party. Alla fine, però, il ragazzo finisce suo malgrado per attirare comunque l’attenzione…

André è sotto pressione per via della seconda stella e si sfoga con il personale di cucina. Nel tentativo di tirarlo su di morale, Alfons e Hildegard promettono di stipulare con lui una polizza assicurativa sulla casa. Quando però mostrano la loro dimora a Konopka, i Sonnbichler sentono improvvisamente un forte rumore…

Michael sospetta che la paralisi alla mano di Florian sia causata da un’infiammazione della ferita e prescrive al ragazzo un antibiotico. Appena viene a sapere dell’accaduto, Maja va a trovare Florian e si prende cura di lui, finendo per avvicinarglisi pericolosamente…

Dal momento che Gerry rimarrà a Bichlheim per un periodo più lungo del previsto, Max cerca un’occupazione per lui. Nel frattempo, Gerry si diverte ad aiutare Erik, che sostituisce Florian come forestale. Vanessa, invece, gli procura un altro lavoro decisamente meno divertente…