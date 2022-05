Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore di martedì 31 maggio e mercoledì 1 e giovedì 2 giugno 2022

Cornelius non prenderà parte al processo di Erik e chiede a Maja di andare al suo posto. Hannes la accompagna.

André rivela a Hildegard di avere chiesto aiuto a Tina per delle nuove ricette, in quanto ha perso la sua creatività. Christoph sospetta qualcosa e gli domanda di preparargli un piatto nuovo e importante ogni giorno: a quel punto lo chef va in crisi.

Erik rientra dal processo e annuncia ad Ariane che il Pubblico Ministero ha chiesto cinque anni di carcere. Lei gli dice che il giudice potrebbe comunque deliberare a suo favore, ma lui – impaurito – intende fuggire in Sudamerica.

Erik chiede dei soldi ad Ariane e lei accetta di darglieli, poi va da Florian e gli dice che il processo è andato bene. Aspetta che si addormenti, prepara uno zaino ed esce di nascosto. Una volta nel bosco incontra Werner che è là a caccia. Capisce che vuole fuggire, gli punta il fucile da caccia e gli dice che non lascerà che si rovini la vita, consigliandogli di tornare con lui in hotel.