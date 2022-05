Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’arrivo di GERRY RICHTER

Un’attesissima novità ci attende nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni assisteremo infatti all’ingresso in scena di uno dei personaggi più particolari mai passati per la soap negli ultimi anni. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry è il fratello di Max

Da qualche mese nella “famiglia” di Tempesta d’amore è entrato Max Richter (Stefan Hartmann), personaggio piuttosto controverso caratterizzato da buone intenzioni spesso in contrasto con una patologica tendenza a mentire. Ciò che non sappiamo, però, è che il ragazzo ha un fratello di cui non parla mai e che rappresenta il suo opposto…

Ebbene, questo segreto familiare verrà improvvisamente svelato nel corso della puntata 3656, quando alla porta del fitness trainer busserà suo fratello Gerry, arrivato a Bichlheim appositamente per festeggiare il compleanno del fratello minore. E a quel punto sarà chiaro perché Max trainer non ha parlato a nessuno dell’esistenza di un consanguineo…

Gerry è infatti affetto da un deficit cognitivo che lo rende mentalmente uguale ad un bambino nonostante l’età adulta. Di conseguenza, il ragazzo ha sempre ricevuto le maggiori attenzioni in famiglia: una situazione per cui Max ha sofferto molto, tanto da decidere di chiudere i rapporti con il consanguineo.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Gerry sarà il grande amore di Shirin

Non c’è dunque da stupirsi se Max sarà tutt’altro che entusiasta di quella visita a sorpresa e farà di tutto per liberarsi dello scomodo ospite. Anche grazie all’intervento di Vanessa (Jeannine Gaspár), però, alla fine il fitness trainer accetterà di ospitare il fratello per qualche settimana.

Sarà così che Gerry inizierà ad interagire con numerosi personaggi in quel del Fürstenhof, colpendo tutti con la sua irresistibile ingenuità e purezza d’animo: caratteristiche decisamente rare al mondo d’oggi. Se ben presto tutti si affezioneranno a quel ragazzo un po’ strano, ci sarà però un personaggio in particolare che è destinato ad avere un ruolo di rilievo nella vita di Gerry: Shirin (Merve Çakır)!

Fin dal loro primo incontro, Gerry si innamorerà infatti perdutamente della bella ragazza, che inizialmente vedrà in lui solo un caro amico. Con il tempo, però, anche per la Ceylan le cose cambieranno…

Tempesta d’amore, casting news: Johannes Hut interpreta Gerry Richter

Il personaggio di Gerry Richter verrà interpretato da Johannes Hut, trentatreenne attore tedesco formatosi professionalmente a Vienna. Nonostante la giovane età, Hut ha già all’attivo numerose presenze in campo sia teatrale che televisivo, ma quello a Tempesta d’amore rappresenta per lui la prima esperienza come elemento del cast fisso di un soap opera di successo internazionale.

Come vi abbiamo anticipato, Johannes Hut vestirà i panni dell’irresistibile Gerry Richter a partire dalla puntata 3656 ed è destinato a farci compagnia per parecchio tempo. Il suo personaggio, infatti, entrerà a far parte del cast principale della diciottesima stagione di Tempesta d’amore e ci riserverà momenti davvero indimenticabili…