Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la partenza di CORNELIUS

Spesso anche la vittoria può essere amara. Ne sa qualcosa Cornelius von Thalheim (Christoph Mory), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà di cambiare vita nonostante si sia appena riappropriato della propria identità. Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius dimostra la sua innocenza

Per quattro anni Cornelius ha lottato con ogni mezzo a sua disposizione pur di ottenere giustizia, facendo finalmente emergere la verità sulla truffa finanziaria di cui fu ingiustamente accusato e riabilitando il proprio nome. E quel momento è finalmente arrivato!

Grazie all’inaspettato aiuto di Ariane (Viola Wedekind) e all’intervento di Florian (Arne Löber), Erik è stato infatti inchiodato per i suoi crimini, mentre per von Thalheim è arrivata una riabilitazione totale.

Cornelius è dunque ora finalmente libero di vivere alla luce del sole con il proprio nome. Peccato solo che nel frattempo la sua vita sia stata stravolta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik torna al Fürstenhof

Come sappiamo, la simulazione della sua morte ed i quattro lunghi anni di assenza hanno finito per incrinare il rapporto tra von Thalheim e la moglie Selina (Katja Rosin). Oltre alla delusione per il comportamento del marito, quest’ultima si è infatti nel frattempo innamorata di Christoph (Dieter Bach)…

Nonostante i suoi sforzi di ricominciare il suo matrimonio con Cornelius, la donna ha dunque confessato a quest’ultimo di non provare più per lui i sentimenti di un tempo. Una rivelazione che ha spezzato il cuore del povero von Thalheim. E non è finita qui!

Grazie all’intervento di Ariane, Erik verrà infatti rilasciato e potrà tornare al Fürstenhof, seppur in condizioni di libertà vigilata. A quel punto per Cornelius sarà davvero troppo: dopo tutto quello che ha dovuto passare, non può vivere nello stesso hotel in cui vivono anche la donna che ama ed il suo nemico giurato!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius decide di partire

Il risultato? Capendo di non poter sopportare a lungo la situazione creatasi, von Thalheim prenderà dunque una decisione: partire per l’Inghilterra e iniziare una nuova vita come scrittore, partendo dalla propria appassionante autobiografia!

E così, nel corso della puntata 3651, Cornelius uscirà di scena dopo aver salutato i suoi cari. Ma niente paura, non si tratta di un addio! Tra alcuni mesi, infatti, questo amatissimo personaggio si ripresenterà al Fürstenhof stravolgendo ancora una volta gli equilibri…