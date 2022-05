Tempesta d’amore, anticipazioni dal 5 all’11 giugno 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 5 a sabato 11 giugno 2022

Alfons teme che il tetto da lui provvisoriamente riparato non resisterà alla tempesta in arrivo, provocando così ulteriori danni in casa. Proprio allora, però, i Sonnbichler ricevono un’offerta di aiuto inaspettata…

Christoph accetta di dare a Rosalie il denaro da lei richiesto, se la donna convincerà Gómez a vendergli immediatamente i suoi hotel. La Engel organizza dunque un incontro con Gómez, presentandosi con un abito provocante prestatole da Cornelia. Alla fine l’uomo accetta la richiesta di Christoph, ma solo a una condizione…

Florian recupera l’uso della mano, ma poi – durante un’escursione nel bosco – viene improvvisamente sorpresa dalla febbre alta. Maja lo soccorre e lo trasporta nel suo rifugio in attesa dei soccorsi. Mentre aspettano l’arrivo di Michael, però, Florian si addormenta…

Ariane torna dalla visita alla tomba della madre e viene immediatamente provocata da Christoph. Fuori di sé dalla rabbia, la donna pianifica un nuovo intrigo contro il suo nemico giurato.

Rosalie è disposta ad accompagnare Rafael Gómez a Vienna, a patto però che Michael sia d’accordo. La donna organizza dunque una serata per far conoscere i due uomini, che finiscono per andare sorprendentemente d’accordo, tagliandola fuori dalla conversazione…

Florian fa un sogno romantico su Maja e, al suo risveglio, dichiara a quest’ultima il suo amore. Sconvolta, la ragazza cerca di evitare il suo ex, ma l’indomani il guardacaccia la cerca e le dice chiaramente di essere certo che anche lei provi ancora qualcosa per lui.

André riesce a preparare un menu davvero stupefacente per Robert e Werner. Questi ultimi, però, ignorano che il cuoco si è fatto aiutare telefonicamente da Tina.

Gómez ascolta casualmente una conversazione in cui Rosalie parla di lui con disprezzo. Furioso, l’uomo decide di ripartire senza vendere le sue quote a Christoph!

Maja confessa a Hannes quanto accaduto con Florian. Furioso, Fröhlich si mette alla ricerca del “rivale” per ribadirgli di stare lontano dalla ragazza. Quest’ultima prova a fermarlo, ma non riesce a evitare che tra i due contendenti scoppi una lite.

Ariane paga una cameriera affinché dichiari di essere stata molestata da Christoph. Quando Erik lo scopre, però, prega la compagna di rinunciare al piano per non metterlo in una situazione ancora più difficile poco prima del processo. Poco dopo, Ariane fa un sogno inaspettato…

Maja è mortificata per aver ferito Florian, ma decide comunque di mantenere le distanze da lui. Nel frattempo quest’ultimo inizia ad accusare nuovi sintomi: perdita dell’equilibrio e disturbi della visione. Cosa gli starà succedendo?

Alfons e Hildegard vorrebbero ringraziare Gerry per aver riparato il loro tetto. Come “premio”, però, il ragazzo fa una richiesta inaspettata: un giro in bicicletta con Shirin!

Benché Rosalie abbia fatto fallire il suo affare con Gómez, Christoph decide comunque di concederle il denaro pattuito, ma ad una condizione: la donna dovrà firmare una cambiale come prova del debito contratto, mettendosi di fatto nelle mani dell’albergatore.