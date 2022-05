Un posto al sole, anticipazioni 20 maggio: Virginia non si smuove, Riccardo si sente in colpa

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 20 maggio 2022

Venerdì 20 maggio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una distanza difficile da mantenere, una decisione alquanto complicata e una non facile “comunicazione”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Per Rossella (Giorgia Gianetiempo) è sempre meno facile mantenere la distanza con Riccardo Crovi (Mauro Racanati). Lui intanto si sente sempre molto in colpa, mentre Virginia (Desiree Noferini) non ha alcuna intenzione di farsi da parte.

Bianca (Sofia Piccirillo) deve affrontare una decisione delicata pur di aiutare Gaia ad uscire dalla trappola della web challenge.

Ormai la storiella tra Sarti (Giovanni Caso) e l’infermiere sembra confermata, così Mariella (Antonella Prisco) cerca di far capire a Sasà (Cosimo Alberti) come stanno le cose…