Un posto al sole, anticipazioni 9 maggio: Riccardo è in crisi dopo l’amore con Virginia

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 9 maggio 2022

Lunedì 9 maggio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone dei grandi sensi di colpa, un inutile primo passo e una probabile rivelazione…

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: tra NIKO e ALBERTO si spezza l’incantesimo!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Riccardo (Mauro Racanati) è in crisi ed è pieno di sensi di colpa dopo aver fatto l’amore con Virginia (Desirée Noferini).

Rossella (Giorgia Gianetiempo) intende fare il primo passo per far pace con Riccardo, ma intuisce che c’è qualcosa che non va.

Pressato da Mariella (Antonella Prisco), Guido (Germano Bellavia) resiste finché può ma poi è sul punto di rivelarle che Bruno (Giovanni Caso) sta facendo il doppio gioco con Sasà (Cosimo Alberti).