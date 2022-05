Trame Un posto al sole: anticipazioni su Viola Bruni

Per alcuni mesi, il versante drammatico delle trame di Un posto al sole ha visto al centro della scena soprattutto la vicenda legata a Chiara Petrone (Alessandra Masi), con tutte le ripercussioni legate al ricatto messo in moto da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con la collaborazione di Lara Martinelli (Chiara Conti). Proprio quest’ultima continuerà a tenere banco soprattutto per via dei suoi contrasti con Marina Giordano (Nina Soldano), ma ora la soap partenopea di Rai 3 sta per prendere una direzione nuova e…

Proprio come anticipato già da parecchio tempo, a breve risentiremo parlare di Eugenio Nicotera (Paolo Romano), che avrà il merito di aver portato a termine un’importante operazione anti-camorra. Ma questo successo professionale avrà un risvolto sin da subito drammatico: Viola riceverà un inquietante avvertimento, segno che i prossimi mesi potrebbero non essere troppo tranquilli…

Spoiler Un posto al sole: la storia della web challenge continua

Intanto proprio la Bruni, ancora impegnata come supplente nella classe frequentata da Bianca Boschi, dovrà avere a che fare con alcune “strane circostanze” in cui – ancora una volta – sembrerà essere coinvolta proprio la figlia di Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo)! In realtà non è detto che stavolta sia così, ma quel che è certo è che la storyline della web challenge – che solo qualche settimana fa sembrava poter essere accantonata definitivamente – non è in realtà terminata. Cosa bolle in pentola?

Sempre Viola cercherà a breve di coinvolgere i suoi alunni su tematiche sociali molto attuali, ma ciò si dimostrerà difficile da gestire, anche perché un’interessante iniziativa della giovane insegnante potrebbe subire una sorta di sabotaggio!

In generale, con l’arrivo della stagione calda ci aspettiamo un bel po’ di tensione da Un posto al sole: rivedremo Nicotera e, stando ad alcuni rumors, potremmo rivedere anche qualcun altro. Il problema sarà proprio questo “qualcun altro”? Presto lo capiremo…