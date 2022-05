Un posto al sole: Giorgia Gianetiempo “ci ha dato un taglio”. Rossella farà lo stesso?

Un posto al sole: cambio look per Giorgia Gianetiempo (Rossella Graziani)

“Mai una gioia“, è quello che spesso sui social network affermano i fan di Un posto al sole quando si parla di Rossella Graziani. La giovane dottoressa della soap, infatti, non ha mai avuto una vita sentimentale particolarmente facile, cosa che si conferma anche nell’ultimo periodo: i suoi guai d’amore con Riccardo Crovi (Mauro Racanati) stanno portando “Rossellina” (come la chiama nonno Otello) in uno stato di estrema inquietudine che le sta provocando anche grossi guai sul lavoro, come la narrazione ci ha mostrato nelle ultime puntate.

Riguardo a tutto ciò, molti aficionados pensano che Rossella dovrebbe una volta per tutte “dare un taglio” al suo legame con Riccardo, per poter ambire a una vera felicità. Lo farà? Al momento quel che è certo è che Crovi si è preso un sonoro schiaffone dalla Graziani, mentre per quel che concerne il concetto di “darci un taglio”… a farlo davvero è stata l’attrice che interpreta Rossella, ovvero Giorgia Gianetiempo!

Un posto al sole: Giorgia Gianetiempo, nuovo look con capelli più corti!

Nei giorni scorsi, infatti, Giorgia ha rinunciato a parecchi centimetri (ben 31!) della sua lunga chioma per donare i suoi capelli a un ente benefico: il risultato è un look decisamente più fresco e sbarazzino che inizieremo a vedere nelle puntate di Upas che andranno in onda prossimamente.

Quanto alle storie vissute da Rossella, nei prossimi episodi assisteremo a un intenso momento di condivisione professionale con la rivale Virginia Rinaldi (Desirée Noferini): le due dottoresse riusciranno a comprendersi un po’ di più?