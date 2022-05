Una vita, anticipazioni 1 e 2 giugno: scoppia la bomba, caos ad Acacias!

Anticipazioni puntata 1403 di Una vita di mercoledì 1 e giovedì 2 giugno 2022

Genoveva tenta di fare incriminare Felipe per l’uccisione di Marcos, fuorviando così i sospetti da Natalia. Felipe viene in effetti arrestato, ma Natalia non intende permettere che un innocente paghi per un crimine che non ha commesso e di conseguenza vuole farsi avanti, anche se ciò la metterà contro Genoveva.

Ignacio e Alodia comunicano ai Dominguez che si sposeranno: Alodia telefona alla futura suocera Candelaria e sta per tornare al suo paese per informare i genitori.

Cinta ed Emilio partono per Parigi.

Aurelio fa finta con Anabel di essere un marito amorevole, ma nella realtà sta pensando a come assassinarla per impadronirsi del patrimonio dei Bacigalupe.

Leonardo e Soledad giungono ad Acacias sotto mentite spoglie: devono far scoppiare la bomba preparata dalla donna.