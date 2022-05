Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 22 a sabato 28 maggio 2022:

Dopo l’ennesima discussione con Rosina riguardo al ristorante, Carmen riesce a zittire la socia facendo leva sulla sua vanità: le propone di occuparsi delle pubbliche relazioni, presentandolo come l’incarico più importante, così lei potrà gestire il locale come meglio crede. Quando Alodia le confida di voler dare il bambino in adozione, Bellita glielo proibisce e le assicura che i Dominguez si prenderanno cura della creatura come se fosse un nipote. Mentre il vicinato scopre che Soledad è ricercata dalla polizia per aver ammazzato Felicia, Aurelio ricatta la domestica: se non accetterà di ammazzare una certa persona, lui smetterà di darle rifugio e la abbandonerà al suo destino. Più tardi la donna si apposta per spiare Marcos e Pierre Caron.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 17 e 18 maggio: Natalia, tremenda confessione a Genoveva

Rientrando a casa, dopo aver trascorso la giornata insieme, Felipe e Natalia trovano il cadavere di Caron. Bellita fa pace con la sorella Candelaria, la quale le racconta che il figlio è solito scappare davanti ai problemi. Le continue ingerenze di Rosina nella gestione del ristorante mettono a dura prova la pazienza di Carmen. Ignacio mostra i primi segni di cedimento e sembra tentato dall’idea di tornare a casa degli zii.

Natalia affronta Aurelio, convinta che ci sia lui dietro all’omicidio del diplomatico; l’uomo nega ogni suo coinvolgimento davanti alla sorella, per poi confessare a Genoveva di aver fatto uccidere Caron da Soledad. Anabel chiede a Marcos in che rapporti era con il diplomatico e se sia stato lui a denunciare la giovane Quesada. Soledad vorrebbe lasciare la città quanto prima, ma Aurelio glielo impedisce ed esige di sapere a cosa le serva la dinamite.

Una vita, trame prossima settimana: Natalia inizia a sospettare di Genoveva

Soledad si rifiuta di dire ad Aurelio a cosa serve la dinamite, ma lui le ruba una foto di Fausto per scoprirlo da solo. Anabel chiede ad Aurelio di fare un ultimo tentativo per convincere Marcos ad approvare il fidanzamento. Natalia chiede a Felipe di starle lontano, perché la loro relazione potrebbe fargli solo del male. Alodia riceve una lettera dai genitori: le hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese; la ragazza è disperata e non sa cosa fare. Nel frattempo, Josè Miguel fa recapitare una lettera a Ignacio, in cui lo prega di tornare almeno per Alodia.

I proprietari del ristorante chiedono a Josè Miguel di giudicare un menu degustazione: i piatti sono un successo e il ristorante verrà inaugurato. I rapporti tra Fabiana e Servante sono sempre più tesi e Casilda e Jacinto non sanno più cosa fare per farli riconciliare. Josè Miguel riceve un misterioso telegramma che gli solleva il morale.

Aurelio propone a Fausto di collaborare, quindi rivela a Genoveva che nel quartiere ci sarà presto un attentato anarchico da cui potrebbero trarre vantaggio. Nel frattempo, Genoveva fa pressioni su Natalia affinché seduca Felipe. Quest’ultimo e Natalia si baciano, ma il ricordo degli abusi di Marcos fa sì che la giovane si tiri indietro. Carmen e Rosina inaugurano finalmente il ristorante. Alodia continua ad avere un incubo ricorrente, in cui diventa lo zimbello del quartiere a causa della gravidanza.

Dopo avere ripudiato Marcos alla presenza di Aurelio, i rapporti tra Anabel e il padre si fanno sempre più tesi. Servante, dopo la discussione con Fabiana, annuncia che venderà la sua quota della pensione. Fabiana accusa il colpo ma non vuole ammetterlo.

Aurelio racconta a Genoveva dell’imminente attentato anarchico e suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell’esplosione, per allontanare i sospetti da loro due; Genoveva, però, ha un’altra idea in mente: fare in modo che Felipe venga incolpato della morte di Marcos e finisca i suoi giorni in galera. Servante annuncia a Fabiana che ha intenzione di vendere la propria quota della pensione e lei si dimostra fredda e indifferente alla notizia, ma in seguito si capisce che in realtà è molto triste. Antonito fa cadere per sbaglio a terra la clessidra, spaccandola. Ignacio legge la lettera che Josè Miguel gli ha fatto arrivare tramite Florencio e ne resta turbato. Alodia, intanto, sempre più angosciata, decide di provare le pastiglie calmanti di Bellita, ma ne assume troppe e le vengono le convulsioni.

Quando Anabel gli propone di scappare e sposarsi in segreto, Aurelio organizza immediatamente la loro fuga. Poco prima di andarsene, la giovane fa pace con il padre e gli scrive una lettera. Tornato a casa degli zii, Ignacio trova Alodia incosciente e le salva la vita. Poi però, quando viene a sapere che la ragazza è incinta, si mostra restio ad assumersi le proprie responsabilità. Josè Miguel fa una misteriosa telefonata all’insaputa della moglie. Continuano i dissapori tra Carmen e Rosina, inoltre quest’ultima annuncia di avere grandi progetti per il ristorante ma dà l’impressione di non voler coinvolgere la sua socia. Natalia sembra cominciare a nutrire dei sospetti nei confronti di Genoveva. Dopo aver trovato un compratore e preso accordi per la vendita della sua quota della pensione, Servante chiede a Fabiana di sposarlo.