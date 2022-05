Una vita anticipazioni 22 maggio: Aurelio ricatta Soledad

Anticipazioni puntata 1394 di Una vita di domenica 22 maggio 2022

Dopo una nuova discussione con Rosina sul ristorante, Carmen zittisce la socia solleticando la sua vanità: le chiede di prendersi cura delle pubbliche relazioni presentandolo come l’incarico più importante, in modo che lei possa gestire il locale con una certa indipendenza.

Quando Alodia le dice che intende dare il bambino in adozione, Bellita non è per niente d’accordo e le assicura che i Dominguez si occuperanno del piccolo come se fosse un nipote.

Mentre i vicini scoprono che Soledad è ricercata dalla polizia per aver eliminato Felicia, Aurelio ricatta la cameriera: se non accetterà di compiere un omicidio, lui la abbandonerà al suo destino. In seguito, la donna si apposta per spiare Marcos e Pierre Caron.