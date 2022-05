Una vita, anticipazioni 24 e 25 maggio: una lettera per Ignacio

Anticipazioni puntata 1396 di Una vita di martedì 24 e mercoledì 25 maggio 2022

Soledad non intende dire ad Aurelio a cosa le serva la dinamite, ma lui le sottrae una foto di Fausto per scoprirlo da solo.

Anabel chiede ad Aurelio di tentare per l’ultima volta di convincere Marcos ad approvare il loro fidanzamento.

Natalia chiede a Felipe di tenersi a distanza, perché una storia tra loro due potrebbe fargli solo del male.

Alodia apprende tramite missiva che i suoi genitori le hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese; ora la ragazza non sa cosa fare per scongiurare un destino infausto.

Josè Miguel fa inviare una lettera a Ignacio, in cui lo prega di rientrare almeno per Alodia. In seguito, sempre Josè Miguel riceve un misterioso telegramma che gli solleva il morale.

I proprietari del ristorante chiedono a Josè Miguel di giudicare un menu degustazione: il test sembra riuscire e il ristorante sarà inaugurato.

Tra Fabiana e Servante va sempre peggio e Casilda e Jacinto non sanno più che fare.