Una vita, anticipazioni 8 e 9 maggio: Miguel scopre Daniela!

Anticipazioni puntata 1384 di Una vita di domenica 8 e lunedì 9 maggio 2022

Genoveva dice ad Aurelio che deve fidarsi di Felipe: riuscirà a far uscire dal carcere Natalia. Quando Quesada incontra Marcos per strada, tuttavia, i due arrivano addirittura a minacciarsi con le pistole.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE fuori di testa, ecco perché

Dopo essersi reso conto di non essere orfano, Miguel – pur sconvolto – promette a Roberto di non denunciarli e che per il momento terrà il silenzio con Sabina. Poco dopo, il ragazzo rivolge una strana proposta ai nonni: quella di rubare la cassaforte di Marcos Bacigalupe.

L’intervista di Antonito è sul giornale e Ramon è molto in ansia per il figlio.

Alodia teme ancora di aspettare un bambino, ma Ignacio le dice che ciò è praticamente impossibile e lei è più tranquilla.

Daniela entra di soppiatto nella cantina e trova delle prove contro gli Olmedo, ma Miguel sopraggiunge e la scopre.