Il clima friccicarello che contraddistingue da sempre l’estate sembra portare quest’anno a delle deduzioni molto personali e persino simpatiche da parte di qualcuno. Sarà il caldo che dà alla testa? Certo è che, nel giro di poche settimane, ci siamo trovati ad avere a che fare con un’impressionante fioritura di “notizie” che lasciano il tempo che trovano e che il tempo in molti casi smentirà in automatico.

Ma, in tutto questo bailamme di altisonanti casting news dal dubbio futuro, ce ne sarà qualcuna vera? Magari – per un fatto statistico – su cento annunci improbabili che fai, uno alla fine lo azzecchi pure. E quindi, visto che nella vita non si sa mai e visto pure che l’argomento è (più o meno) sulla bocca di tutti, abbiamo deciso di provare a informarci sulla domanda soappistica più “in” del momento.

E la risposta è che, stando a quello che ci risulta nell’istante in cui scriviamo, Alex Belli non entra a Un posto al sole. Per ora, insomma, non esiste una notizia che vada in tal senso. Per il futuro, ovviamente, noi (come chiunque altro) non abbiamo la sfera di cristallo.

Ah, in teoria dovremmo informarci anche sul fatto che Ronn Moss entri o meno a Il paradiso delle signore ma – visto che tra pochi giorni escono i palinsesti Rai con tutte le informazioni sui vari cast – per questa volta non sentiamo il bisogno di essere tempestivi. Pare brutto se preferiamo andare al mare?