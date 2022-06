Beautiful: Liam Spencer ha un diavolo per capello! | Puntate italiane

Trame italiane Beautiful: Liam sempre più preoccupato

A volte nelle fiction televisive il look tende a esprimere il particolare stato d’animo dei personaggi in un determinato momento della narrazione… e Beautiful non fa di certo eccezione! Dando uno sguardo in questi giorni sui social network, molti fan italiani ironizzano bonariamente su come i capelli di Liam (Scott Clifton) sembrino seguire in tutto e per tutto il suo forte turbamento, dopo quanto è successo a Vinny Walker (Joe Lo Cicero).

Eh sì: la pettinatura che con un eufemismo potremmo chiamare “disordinata” esprime perfettamente l’ansia e il nervosismo che il giovane Spencer mostra nelle puntate che stiamo vedendo su Canale 5: il ragazzo vive dei grandi sensi di colpa per la morte di Vinny e soprattutto non si fida della linea di condotta di suo padre Bill (Don Diamont), che sta cercando di costruire al consanguineo un alibi perfetto per la notte dell’incidente in cui Walker ha perso la vita.

Occhio perché nei prossimi giorni andrà anche peggio, con Hope (Annika Noelle) sempre più stranita rispetto a un cambiamento del marito che lei non riesce a spiegarsi. E in tutto questo, Liam apprenderà un particolare che non farà che aumentare la sua disperazione: Liam dirà a Bill che il vicecapo Baker sta considerando la possibilità che la morte di Vinny non sia dipesa da un incidente ma da un omicidio intenzionale.

Bill cercherà ancora una volta di rassicurare il figlio dicendogli che comunque non c’è alcuna prova contro di loro, ma Liam sarà dello stesso parere del genitore?