Beautiful: John McCook (Eric) vince il suo primo Daytime Emmy

Beautiful: trionfo agli Emmy 2022 per John McCook, miglior attore protagonista

Trionfo ai Daytime Emmy 2022 per John McCook, interprete fin dal 1987 di Eric Forrester nella soap opera Beautiful. La sua carriera nel mondo delle soap opera, in realtà, è iniziata molto prima, precisamente nel 1975 quando è entrato a Febbre D’Amore dove ha interpretato il ruolo di Lance Prentiss fino al 1980. Solo in una fase tardiva della sua storia televisiva, tuttavia, l’attore si è visto riconoscere la qualità del proprio lavoro, centrando una tripletta di nomination nella categoria Miglior Attore Protagonista nel 2001, 2012 e 2018.

Quest’anno McCook concorreva per la quarta volta all’ambita statuetta, riuscendo ad agguantare il premio e portandosi a casa la vittoria. Gli episodi che l’attore ha sottoposto all’Academy riguardano la storyline dell’impotenza di Eric, a cui in Italia assisteremo tra qualche mese. Come riportato da John:

Brad Bell mi convocò nel suo ufficio per discutere della trama che aveva in mente, volendo accertarsi che mi sentissi a mio agio con l’interpretare una simile piega per il personaggio. Non volevo però che Eric risultasse pietoso, ma che invece assumesse il controllo della situazione e così (Eric) ha preso la pessima decisione di insistere affinché sua moglie Quinn andasse a letto con Carter, a patto che restasse a vivere sotto il suo tetto.

Daytime Emmy 2022: per Beautiful c’è anche un altro vincitore

Le scene inviate alla giuria sono state proprio quelle in cui Eric, in uno struggente confronto con il figlio Ridge, parla della paura della solitudine, una fase a cui molte persone rischiano di andare incontro specie con l’avanzare dell’età, la perdita del compagno di vita e lo svuotamento della casa.

McCook, a 78 anni, sembra proprio deciso a non ritirarsi e infatti, anche in questo periodo, nelle puntate americane di Beautiful il suo Eric è alle prese con una nuova vicenda in primo piano.

Nell’edizione 2022 della kermesse, John non era l’unico attore di Beautiful in lizza per qualche premio. Kimberlin Brown (Sheila Carter) era in nomination nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista, mentre nella categoria Miglior Attore Non Protagonista c’era Aaron D. Spears. Nessuno dei due, tuttavia, ha vinto, mentre lo ha fatto Ted King (Jack Finnegan) aggiudicandosi il titolo di Miglior Guest Star in una soap opera, categoria in cui era in lizza anche la collega Naomi Matzuda (Li Finnegan).