Brave and beautiful: dal 13 giugno episodi più brevi. Ultimissime puntate in arrivo!

Brave and beautiful, ecco quanto durerà dal 13 giugno

Dopo la fine di Uomini e donne (che tornerà ovviamente a settembre), Canale 5 ha regalato ai fan di Brave and beautiful una serie di episodi di lunghissima durata: attualmente la soap turca del pomeriggio parte alle 16 (subito dopo Un altro domani e L’isola dei famosi) per concludersi intorno alle 17,25 lasciando la linea a Pomeriggio 5.

Dal 13 giugno, però, le cose cambieranno. Con la conclusione del programma di Barbara D’Urso, quella fascia sarà occupata da un film e questo inciderà parecchio sulla durata della fiction con Cesur e Suhan. Eh sì: a partire da lunedì prossimo, le vicende dei Korludağ inizieranno come ora intorno alle 16, ma si concluderanno alle 16,30 circa, orario in cui appunto partirà il film del pomeriggio.

Delusi? Non è il caso, anche perché – comunque sia – le storie di Brave and beautiful si avviano verso il loro naturale capolinea: la soap sta per raggiungere le sue ultimissime puntate in cui ne succederanno di tutti i colori. Presto vi parleremo del finale, che sarà lieto… ma non proprio per tutti!