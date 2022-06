Anticipazioni puntata Brave and beautiful di giovedì 9 giugno 2022

La notizia della morte di Adalet si diffonde sempre di più, ma il medico dice alla famiglia che sarebbe meglio non dire nulla a Tahsin. Suhan cerca di distrarre Cesur cominciando i preparativi per il matrimonio. Intanto Tahsin va in azienda e trova tutto cambiato: adesso Korhan è sia il presidente del consiglio direttivo che il proprietario.

Hulya vorrebbe l’aiuto di Turan per ritrovare Zafer, ma, in cambio di denaro, l’uomo viene convinto da Bulent ad allearsi con lui per vendicarsi di Cahide e di Hulya. E infatti Turan ritrova il bambino, ma fa credere a Hülya che il sequestro fosse stato architettato da lui insieme a Cahide. Tahsin si reca a cena da Suhan e Cesur e lì ha dei flashback dell’incendio in cui ha rischiato di morire. Nel corso della cena, l’uomo inizia a fare domande su Adalet, ma Suhan fa finta di non sapere nulla su di lei aggiungendo solo che è andata a stare molto lontano.

Riza coinvolge Cesur in un gioco pericoloso: se intende trovarlo, dovrà seguire una serie di indizi. Quando il nostro protagonista giunge nell’ultimo luogo indicato, apre una porta e così facendo attiva un meccanismo messo a punto da Riza venendo raggiunto da un colpo di pistola; fortunatamente indossava un giubbotto antiproiettile dato che stava agendo sotto la supervisione di Serhat.

Korhan intende chiedere il divorzio e così Cahide si rivolge a Tahsin per fargli cambiare idea. Tahsin le offre il suo appoggio. Quando Tahsin le chiede nuovamente notizie di Adalet, Cahide finge che la donna si sia trasferita all’estero e che si sia sposata.

Bulent ha un aspro confronto con la madre in cui la accusa di preferire Cesur a lui. Intanto Riza, nonostante il fallimento del suo piano, trama ancora qualcosa per realizzare la sua vendetta.