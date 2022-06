Trame Brave and beautiful: spoiler su Cesur e Tahsin

Prima di arrivare al gran finale, i telespettatori di Brave and Beautiful scopriranno per quale ragione Tahsin Korludağ (Tamer Levent) ha sempre nutrito odio nei riguardi di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), il padre di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). Una confessione che arriverà in maniera del tutto inaspettata, quando l’uomo vorrà fare il possibile per fare parte della vita del bambino che la figlia Sühan (Tuba Büyüküstün) aspetta.

Brave and Beautiful, news: Tahsin chiede perdono a Korhan

Prima di fare questo primo passo, Tahsin si riconcilierà però con il primogenito Korhan (Erkan Avcı). Dopo averlo incontrato per caso sulla tomba di Nurhan (Pervin Bağdat), la sua prima moglie, lo smemorato Korludağ avrà modo di confrontarsi con il consanguineo, al quale spiegherà di averlo sempre amato, anche se non è mai stato in grado di dimostrarlo.

In pratica, Tahsin rivelerà a Korhan di aver dovuto sposare Nurhan soltanto perché era incinta e preciserà che, proprio per questo, ha sfogato su di lui la sua rabbia, dato che era la conseguenza dello sbaglio per cui non ha potuto contrarre matrimonio con Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), la donna che davvero amava.

Brave and Beautiful, spoiler: ecco perché Tahsin odiava Hasan

Dopo ciò, Tahsin troverà il coraggio di andare anche da Sühan e Cesur e rivelerà loro perché ha deciso di portare via tutto a Hasan, il padre del genero. Grazie al discorso che seguirà, emergerà che Hasan e Tahsin sono cresciuti nello stesso orfanotrofio, finché i nonni di Alemdaroğlu hanno deciso di adottare il piccolo Korludağ, che al tempo era un bambino abbastanza irrequieto.

E così, proprio per via del carattere indomabile, Tahsin era stato rispedito in orfanotrofio poche settimane dopo l’adozione per essere sostituito con l’amichetto Hasan. Un dolore, mai del tutto colmato, che è nuovamente esploso quando Tahsin e Hasan si sono ritrovati a dover fare il servizio militare insieme: in quel momento, il Korludağ ha deciso di dare inizio alla sua vendetta, prendendo tutti gli averi dei Karahasanoğlu (che a suo dire gli appartenevano).

Brave and Beautiful, trame: Cesur perdonerà Tahsin?

Tahsin chiarirà di non aver mai appiccato l’incendio a causa dei suoi mancati genitori adottivi, ossia i nonni di Cesur, ma Alemdaroğlu farà comunque fatica a perdonare il suocero per tutto ciò che ha fatto ai suoi familiari e confesserà di avere peraltro sempre saputo che il padre Hasan era stato adottato. Insomma, la pace tra i due antagonisti della telenovela sembrerà ancora lontana e, probabilmente, la ferita sarà del tutto insanabile…