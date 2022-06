CAN YAMAN sarà “El turco” su Disney+ e Francesco Demir in Viola come il mare

Can Yaman, nuovi futuri successi in Turchia e Italia

In attesa di vederlo nella prossima stagione su Canale 5 nel ruolo di Francesco Demir nella nuova fiction Mediaset Viola come il mare (accanto a Francesca Chillemi), l’amatissimo attore turco Can Yaman è sbarcato in Turchia per il lancio in patria della piattaforma di streaming Disney+.

Ma gli impegni con il colosso streaming americano per l’attore non si limitano a questo, perché nelle prossime settimane inizieranno le riprese de El Turco, una nuova serie di cui sarà protagonista e che si ispira all’omonimo romanzo dello storico scrittore Orhan Yeniaras.

El turco, la trama

La storia de El Turco prende vita nel XVII secolo, precisamente nell’anno 1683 e racconta l’assedio della città di Vienna avvenuto durante il regno di Mehmed IV dell’Impero Ottomano. Yaman interpreta Balaban Agha, un ufficiale dell’intelligence ottomana che fu trovato ferito e salvato dal popolo di Moena (un piccolo Comune della provincia di Trento) dalla controffensiva dell’esercito austriaco.

L’uomo trova negli abitanti del luogo un grande supporto e molta disponibilità, per cui decide di stabilirsi nel piccolo villaggio mettendo in atto anche una rivolta contadina contro i signori che estorcevano denaro. Si tratta di un fatto storico molto sentito dal popolo turco e non solo, che ancora oggi viene ricordato a Moena nel mese di agosto nel piccolo rione battezzato “Turchia” (dove vengono esposte bandiere turche e viene fatta una sfilata in abiti tradizionali turchi).

Insomma, un nuovo importante progetto per Can Yaman, divenuto popolarissimo in Europa grazie a tante serie romantiche di successo di cui è stato protagonista negli ultimi anni (Bitter Sweet, DayDreamer e Mr Wrong). El Turco non ha ancora una data di uscita ma, considerando l’imminente inizio delle riprese, la serie potrebbe debuttare su Disney+ anche il prossimo autunno.