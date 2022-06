Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Fiorenza Gramini avrà un nuovo look?

Il paradiso delle signore 7: Greta Oldoni su Instagram, nuovo look

A volte, anche le “cattive” hanno bisogno di cambiare look. E probabilmente è quello che succederà a Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, che prenderà ufficialmente il via su Rai 1 a settembre 2022.

In base agli scatti pubblicati negli scorsi giorni dall’attrice Greta Oldoni, sembra proprio che Fiorenza apparirà infatti con i capelli un po’ più ondulati rispetto al passato. Ciò significherà una svolta per il suo personaggio? Sicuramente, l’aspirante vicepresidentessa del circolo sarà invischiata in nuove trame, visto che dovrà fare a meno anche del cugino acquisito Dante Romagnoli (Luca Bastianello), partito alla volta dell’America con la sua amata Beatrice Conti (Caterina Bortone).

In ogni caso, sembra alquanto probabile che Fiorenza continuerà ad interagire con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), per il momento “single” dopo la rottura con Marcello Barbieri (Pietro Masotti) avvenuta alla fine della scorsa stagione. E chissà se la Gramini non deciderà di metterci lo zampino in questa vicenda…