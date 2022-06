Mina Settembre 2: Marisa Laurito sarà la zia di Mina, new look in arrivo!

Marisa Laurito new entry nella fiction Mina Settembre (seconda stagione)

Cambio di look per Marisa Laurito nei panni della zia di Mina Settembre. L’attrice napoletana è infatti l’attesa new entry della seconda stagione della fortunata fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, che vede protagonista la bella e brava Serena Rossi.

Per la nuova importante avventura, Marisa ha sostituito la sua storica chioma nera con dei riflessi blu per adottare un’elegante chioma argentata più consona al carattere del suo personaggio, di cui si conoscono ancora pochissimi dettagli ma che sicuramente saprà farsi notare dai numerosi fan della serie tv.

La carriera di Marisa Laurito

Nel corso della sua lunga carriera, la Laurito si è fatta conoscere dal pubblico in veste di conduttrice, cantante e showgirl, con una particolare passione per la recitazione. Il debutto di attrice avvenne nel 1969 quando, appena diciottenne, ebbe la fortuna di lavorare al fianco del maestro Eduardo De Filippo; da allora non si è mai più fermata, divenendo negli anni uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Fatta eccezione per la breve partecipazione nel film tv I Fratelli De Filippo (trasmesso da Rai 1 lo scorso dicembre), Marisa Laurito è da più di un decennio che manca dalla serialità televisiva (la sua ultima partecipazione risale al 2011 con la fiction Mediaset Baciati dall’amore), dunque c’è molta attesa di rivederla nel cast di una produzione così amata.

Ma allora quando potremo vedere Marisa Laurito nei panni della zia di Mina Settembre? Al momento una data non c’è ma è probabile che i nuovi episodi della fiction andranno in onda in prima serata su Rai 1 già il prossimo autunno. (Via | Cinguetterai)