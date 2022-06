Tempesta d’amore, anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio 2022

Maja e Hannes fanno di tutto per trovare il professor Berthold e chiedergli di continuare il suo promettente progetto di ricerca. Hannes riesce effettivamente a rintracciare lo studioso, che però non intende riprendere la sua vecchia ricerca.

Michael scopre che Rosalie ha un debito con Christoph e vorrebbe saldarlo immediatamente. Saalfeld tace a Michael la causa del debito, ma Rosalie si sente umiliata dall’intromissione del fidanzato e ne nasce un litigio. Poco dopo, la Engel accetta la proposta di Christoph di degustare insieme un whisky speciale nella cantina del Fürstenhof…

Max scopre che Gerry vuole scrivere una lettera alla madre e si infuria con il fratello. Vanessa riesce a convincere i due ragazzi ad affrontare la questione e Max ammette finisce per scusarsi con Gerry, ammettendo di averlo trattato in modo ingiusto.

Hannes si rimangia la promessa fatta a Selina di finanziare la costruzione di un maneggio al Fürstenhof, perché ha bisogno del suo denaro per l’eventuale finanziamento del progetto di ricerca del professor Berthold per salvare Florian.

Per guadagnare più punti con Selina e Robert, Ariane accetta di finanziare il maneggio al posto di Hannes. Da un lato, Selina ne è molto felice, ma dall’altro non le piace l’idea di dover lavorare d’ora in poi a stretto contatto con Ariane.

Durante la loro degustazione privata, Rosalie e Christoph si avvicinano pericolosamente, finendo per baciarsi…

Ariane vuole aiutare i Saalfeld a far entrare il Fürstenhof nella lista dei 500 migliori hotel del mondo. Come parte della strategia, la donna propone che Robert diventi il volto ufficiale dell’hotel. Un’idea che sorprende un po’ tutti…

Hannes decide di comprare i risultati degli studi del professor Berthold e di mettere insieme un nuovo team di ricerca per portare a termine il progetto. Maja, però, teme che in questo modo non si potrebbe mai aiutare Florian in tempo…

Rosalie si sottrae immediatamente al bacio di Christoph. Quest’ultimo, però, non si perde d’animo e propone alla Engel di diventare amanti!

Mentre Robert e Cornelia si interrogano sullo strano comportamento di Ariane, Erik affronta quest’ultima che gli rivela finalmente il suo piano: conquistare Robert e sposarlo in modo da mettere le mani sulle sue azioni del Fürstenhof! Peccato solo che, per portare a termine il suo intrigo, la donna dovrà separarsi da Erik…

Il professor Uwe Berthold arriva al Fürstenhof! Hannes e Michael provano a convincerlo a riprendere il suo lavoro sull’antibiotico che potrebbe salvare Florian. Lo studioso, però, è irremovibile e a quel punto Maja decide di intervenire…

A Gerry viene l’idea di addestrare il maialino Chantal a trovare oggetti di valore. Come parte dell’allenamento, il ragazzo nasconde il portafoglio di Alfons. Peccato solo che, quando il legittimo proprietario lo rivorrà indietro, il portafoglio non si trovi più!

Rosalie dice chiaramente a Christoph di non volere una relazione con lui e si riconcilia con Michael. Nonostante i sensi di colpa, la Engel non trova il coraggio di parlare al compagno del bacio con Saalfeld…