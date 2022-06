Un altro domani, anticipazioni 14 giugno: KIROS ha un incidente ed è grave!

Anticipazioni puntata 7 Un altro domani di martedì 14 giugno 2022

Julia è in ansia per Sergio, di cui non si sa che fine abbia fatto. Diana cerca di tranquillizzarla, ma Julia sospetta che gli sia successo qualcosa di grave e si sfoga con Tirso.

Tirso mobilita tutto il paese per cercare Sergio.

Alla fabbrica, in Guinea, un incidente provoca a Kiros una ferita al braccio. Con stupore di Carmen, Francisco non vuole saperne nulla di soccorrerlo.

La carenza di medicinali nella colonia porta a un peggioramento delle condizioni di salute di Kiros, con Carmen che di conseguenza si trova di nuovo a disobbedire agli ordini di suo padre e cerca di trovare il modo di aiutare il ragazzo.