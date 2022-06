Anticipazioni puntata 14 Un altro domani di giovedì 23 giugno 2022

Tirso decide di ritirare la sua offerta per la casa, pensando che Julia non voglia davvero separarsi dall’immobile.

Julia non sopporta più che siano gli altri a decidere al posto suo e dunque va diritta per la sua strada. Qualcosa, però, finirà per destabilizzarla…

Carmen giunge al villaggio dei lavoratori nella giungla con l’aiuto di Kiros. Lì Dayo, il leader dello sciopero, non intende negoziare con una donna bianca, ma alla fine la ragazza riuscirà a trovare una soluzione che scongiuri la chiusura della fabbrica.