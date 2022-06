Un Altro Domani anticipazioni: JULIA cambierà vita? Nuova idea e offerta inaspettata

Trame Un altro domani: spoiler su Julia

Che cosa deciderà di fare l’impacciata Julia Maria Infante (Laura Ledesma) quando scoprirà di essere stata ingannata per l’ennesima volta dal marito Sergio Cueavas (Miguel Brocca)? Nonostante la forte delusione, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani la ragazza deciderà di rimboccarsi le maniche e vorrà trasformarsi in una vera e propria imprenditrice. In che modo? Riaprendo l’atelier di mobili in legno precedentemente gestito dalla nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero).

Leggi anche: Un altro domani, anticipazioni 14 giugno: KIROS ha un incidente ed è grave!

Un Altro Domani, news: ecco come Sergio ha ingannato Julia

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Julia deciderà di sposare Sergio quando quest’ultimo verrà ritrovato da Tirso Noguera (Oliver Ruano) al termine di alcuni giorni in cui sembrerà sparito nel nulla. Dato che si sentirà in colpa per averlo precedentemente lasciato il giorno del loro primo matrimonio, la Infante organizzerà delle nozze last minute con il fidanzato storico, senza invitare nessuno ma alla sola presenza dei testimoni Tirso ed Elena Prieto (Aida de La Cruz).

L’idillio amoroso durerà ben poco, ciò perché la novella sposa scoprirà un’amara verità: Sergio ha soltanto inscenato di essersi perso nel bosco, ciò per innescare in lei un senso di colpevolezza e convincerla così a sposarlo. Durante le pratiche per la vendita della vecchia casa di Carmen e del padre Carlos Cruz, Julia rovisterà infatti tra le cose di Cuevas e troverà la fattura di un albergo in cui sarà stato nei giorni in cui era dato per disperso. Una consapevolezza che porterà la donna a prendere una drastica decisione…

Un Altro Domani, trame: Julia lascia Sergio e…

Eh sì: visto che sentirà che non può più fidarsi di lui, Julia deciderà di troncare il suo matrimonio con Sergio, che caccerà dall’abitazione e dal paesello. A quel punto, dato che non vorrà proprio saperne di dare un’ulteriore possibilità al neo-marito, la Infante comunicherà alla madre Diana (Cristina de Inza) che non intende più ritornare a Madrid per nessun motivo e consegnerà le sue dimissioni dal lavoro.

Dopo ciò, la Infante avrà modo di confessare a Tirso e Elena che intende aprire una sua nuova attività commerciale e valuterà varie ipotesi, tutte a dire il vero strampalate (ad esempio, ad un certo punto, penserà addirittura di aprire una caffetteria vegana). Finché non arriverà una vera e proprio “illuminazione”…

Un Altro Domani, spoiler: Julia vuole riaprire il mobilificio di nonna Carmen!

In tal senso, possiamo anticiparvi che Julia penserà di riaprire l’atelier di mobili, ormai dismesso e precedentemente gestito dalla nonna Carmen. Per riuscire nel suo scopo, la ragazza avrà però urgente bisogno di denaro poiché nel suo conto avrà soltanto 3.000 euro. Ovviamente, la Infante cercherà di chiedere un prestito ma non otterrà le dovute autorizzazioni (soprattutto perché a metterci lo zampino ci si metterà mamma Diana).

Questo basterà per far desistere Julia dal suo intento? A dire il vero no, perché per la prima volta nella sua vita vorrà cavarsela da sola e portare a termine un suo obiettivo. La strada però sarà tutta in salita, almeno finché riceverà un’offerta vantaggiosa da una persona inaspettata. Di chi si tratterà?