Trame Un altro domani: anticipazioni su MARIA e CLOE

Tra i personaggi principali di Un Altro Domani c’è anche la diciottenne Maria Naranjo (Kenai White). Figlia di Elena Prieto (Aida de la Cruz), la ragazza ha un passato di sofferenza che emergerà pian piano nelle prossime puntate italiane. Per oggi, vogliamo però concentrarci sulla sua “cotta” per Cloe (Gloria Ortega), la sua migliore amica.

Un Altro Domani, trame: Maria e la borsa di studio per Madrid

Come già sapete, Maria fa parte dell’ambientazione contemporanea della soap iberica, ossia quella che ha per protagonista l’impacciata Julia Maria Infante (Laura Ledesma). Dato che vive nel piccolo paesello, in compagnia della madre Elena, la giovane passa gran parte delle sue giornate con Cloe e il fidanzato Ribero (Mario García), dato che lì non c’è nessun altro coetaneo.

Dispensatrice di buoni consigli, Maria entrerà letteralmente in confusione quando scoprirà di essere stata ammessa in una prestigiosa università di Madrid grazie ad una borsa di studio. Visto che avrà dei dubbi sull’accettare o meno, la Naranjo nasconderà la buona notizia a tutti quanti, almeno finché Elena non troverà la sua lettera di ammissione e, per sbaglio, rivelerà tutto quanto anche a Cloe.

Un Altro Domani, news: Maria decide di non partire per Madrid

Con grossa sorpresa, Cloe se la prenderà a morte con Maria per non essere stata messa al corrente dell’importantissimo particolare ma in seguito, grazie all’intervento di Ribero, riuscirà a chiarire con lei e la spronerà a non lasciarsi sfuggire l’occasione di andare a studiare a Madrid, città dove ha sempre desiderato abitare.

Inizialmente Maria sembrerà ascoltare il consiglio dell’amica, tant’è che darà il permesso ad Elena di pagare la prima retta semestrale dell’università; poi però la ragazza cambierà idea all’ultimo minuto e dirà alla madre che intende restare nel paesello.

Ovviamente, ai telespettatori sarà chiaro che Maria ha cambiato nuovamente idea per stare vicino a Cloe… ma per quale ragione?

Un Altro Domani, spoiler: Maria bacia Cloe e…

La risposta non tarderà ad arrivare: visto che nel frattempo Cloe si troverà ad attraversare una crisi con Ribero (ritenendo il loro rapporto piatto e senza alcun tipo di guizzo), Maria passerà ancora più pomeriggi in compagnia della sua migliore amica ed arriverà a baciarla sulle labbra durante la visione di un film horror.

Ovviamente Cloe resterà spiazzata dal bacio e tornerà immediatamente a casa sua evitando di incontrare Maria nei giorni successivi. In ogni caso, a stupire sarà la reazione di Elena, la quale osserverà per caso l’avvicinamento tra le ragazze da una finestra.

In un confronto successivo con Tirso Noguera (Oliver Ruano), la Prieto chiarirà infatti di sapere che alla figlia piacciono le ragazze e non ha alcun tipo di problema in tal senso, anche se non saprà come affrontare la questione con la diretta interessata. In ogni caso, la storyline con protagonista Maria continuerà a riservare delle grosse sorprese…