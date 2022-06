Trame Un altro domani: anticipazioni su Carmen e Dayo

Un terribile omicidio metterà seriamente nei guai Carmen Villanueva (Amparo Piñero) nelle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche settimana su Canale 5. Nel momento in cui la giovane deciderà di stabilirsi definitivamente in Africa per lavorare nella fabbrica del padre Francisco (Sebastián Haro), un improvviso sciopero dei lavoratori/schiavi di colore costituirà un vero e proprio pericolo per la protagonista della telenovela…

Un Altro Domani, trame: Dayo organizza uno sciopero!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel corso di un’intensa giornata lavorativa, nella quale i dipendenti di Francisco si lamenteranno per l’eccessiva mole di lavoro, al punto tale che spiegheranno a Carmen che difficilmente riusciranno a portare a termine una commissione ordinata loro dal Villanueva Senior.

In mezzo a tanto malumore, il dipendente Dayo (Malcolm Treviño-Sitté) si metterà quindi a capo della protesta e convincerà diversi compagni a fare sciopero per costringere il padrone ad assumere dei nuovi operai che possano aiutarli e, soprattutto, alternarsi a loro in modo tale da potersi riposare ed essere più efficienti. Tuttavia, né Francisco e né tanto meno la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) vorranno ascoltare le richieste dei sottoposti, cosa che porterà l’altruista Carmen a metterci lo zampino…

Un Altro Domani, news: Carmen scende ad accordi con Dayo

Eh sì: nonostante il divieto del padre e di Patricia, che per l’ennesimo volta le intimeranno di non cercare di trasgredire le regole “razziste” della colonia spagnola, Carmen deciderà di introdursi da sola nella selva e raggiungere il popolo di Dayo per cercare un accordo con lui e dare lo stop allo sciopero. Dopo un po’ di tragitto da sola, la Villanueva potrà contrare sull’aiuto dello “schiavo” Kiros Nsue (Ivan Mendez), che l’aiuterà a districarsi tra i pericoli del posto (tra cui spiccherà la presenza di alcuni serpenti velenosi).

Fatto sta che, nel giro di un giorno, Carmen raggiungerà Dayo e gli assicurerà che convincerà Francisco ad assumere altri cinque operai (invece dei dieci che lui richiedeva). Una proposta che verrà sancita nell’istante in cui la Villanueva assicurerà all’uomo che il padre, in caso contrario, non esiterà a sostituire i dipendenti in sciopero con altri provenienti dalla Nigeria. Tuttavia, in seguito a ciò avverrà il clamoroso colpo di scena…

Un Altro Domani, spoiler: la morte di Dayo mette nei guai Carmen!

Oltre a scontrarsi per l’ennesima volta con la cattiveria di Francisco, il quale non esiterà a picchiare Kiros appena scoprirà che l’ha accompagnata nella selva, Carmen dovrà digerire l’ennesimo boccone amore: il giorno dopo l’accordo stabilito, Dayo verrà infatti ritrovato privo di vita nella piazza della colonia. Ciò farà dunque pensare agli altri operai che il loro capo sia stato ucciso proprio a causa dell’armistizio siglato con la Villanueva. In pratica, tutti si convinceranno del fatto che Dayo sia stato fatto fuori per evitare che gli altri, in futuro, possano ribellarsi ai padroni.

Un’idea che spingerà Kiros ad allontanarsi da Carmen, mentre quest’ultima diventerà il bersaglio degli altri “schiavi”, che minacceranno di fargliela pagare per quello che è successo al loro compagno. Insomma, la ragazza sarà in pericolo e tutta la fabbrica le sarà ostile…