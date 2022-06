Un Altro Domani: Patricia si concede a un altro uomo, ma è inutile! Ecco perché…

Spoiler su Patricia Godoy di Un altro domani

Fino a che punto sarà disposta a spingersi la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) per non dover lasciare la Guinea? Occhio perché la donna arriverà addirittura a concedersi ad un usuraio pur di procurarsi del denaro. Nelle prossime puntate di Un altro domani, però, non tutto andrà come lei aveva previsto…

Un Altro Domani, anticipazioni: Francisco vuole lasciare l’Africa

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Francisco (Sebastián Haro) si renderà conto del fatto che non può pagare a Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) la prima rata del debito che ha contratto con lui. Dato che non troverà una via d’uscita, il Villanueva Senior comunicherà quindi a Patricia e alla figlia Carmen (Amparo Piñero) che devono lasciare quanto prima l’Africa, ma la Godoy non vorrà proprio saperne perché in Spagna non sarebbe altro che l’amante di un uomo sposato.

In cerca di una soluzione, Patricia cercherà dapprima di chiedere un prestito al padre, che però non vorrà aiutarla poiché diciannove anni prima l’aveva ripudiata per essere rimasta incinta di Angel (Iván Lapadula) non essendo ancora sposata. A quel punto, la cattivona della soap sarà costretta a valutare un’opzione estrema…

Un Altro Domani, trame: Patricia si concede ad un usuraio

Eh sì: nascondendo tutto quanto a Francisco, Patricia deciderà di rivolgersi ad un usuraio in modo tale da vendergli una prestigiosa collana di famiglia in cambio di denaro. Appena si troverà faccia a faccia con la Godoy, il criminale lascerà però intendere alla donna che, per dare il via alla trattativa, vuole vedere quell’oggetto addosso a lei completamente nuda.

Inizialmente riluttante, Patricia asseconderà l’usuraio e, pur piangendo, si concederà a lui. Un vero e proprio “abuso” che si convertirà in un imbroglio, dato che l’uomo le comunicherà poi che non intende acquistare la collana perché si tratta di un vero e proprio falso.

Insomma, il sacrificio – se così possiamo chiamarlo – di Patricia sarà decisamente inutile e, come se non bastasse, non farà altro che accentuare l’astio che la donna sente per Carmen…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen evita il trasferimento in Spagna

In tal senso, ad accendere nuovamente la miccia penserà proprio Carmen: grazie all’aiuto di Victor (Jon López) e Linda (Esperanza Guardado), la ragazza riuscirà a convincere Kiros (Iván Mendes) a vendere insieme a lei i mobili in legno che costruisce, in modo tale da spartirsi a metà il ricavato ed evitare di fatto il ritorno in Spagna.

Nei primi minuti il mercatino che verrà allestito sarà un flop perché i ricchi della colonia hanno una cattiva opinione di Carmen, poi però l’intervento della tata Agustina (Mar Vidal) smuoverà gli animi dei residenti, che acquisteranno così tutti i mobili. La Villanueva consegnerà quindi a Francisco tutti i soldi che ha ricavato, i quali saranno abbastanza per permettere al padre di restare in Guinea!

Come facilmente prevedibile, la buona azione di Carmen farà imbestialire Patricia: la donna coverà sempre più un sentimento di rivalsa per la figliastra che, col trascorrere degli episodi, creerà i presupposti per un “inaspettato” omicidio…