Un posto al sole torna il 17 giugno con una doppia puntata imperdibile

Se state leggendo questo post prima delle 20,45 del 16 giugno, sappiate che stasera non troverete in onda Un posto al sole, come peraltro già anticipato da questo sito e da molti altri fonti informative (oltre che dai sottopancia apparsi nel corso della puntata del 15 giugno).

Il motivo è lo stesso di giovedì scorso: Rai 3 lascia eccezionalmente spazio ad un importante avvenimento sportivo (IAAF Diamond League 2022, in diretta da Oslo). Con Upas, fortunatamente, si ha sempre e comunque la garanzia che la puntata “persa” sarà recuperata entro breve, ciò perché gli episodi corrispondono esattamente al giorno dell’anno in cui vanno in onda. E così sarà anche stavolta.

Un posto al sole: l’incidente di Diego nella puntata del 17 giugno

L’episodio saltato il 16 giugno, quindi, verrà proposto venerdì 17, giorno in cui la soap partenopea inizierà intorno alle 20,20 e vedrà la messa in onda di due puntate in successione.

Occhio, perché si tratterà di un maxiepisodio da non perdere in cui vedremo uno “strano” incidente occorso a Diego Giordano (Francesco Vitiello): neanche a dirlo, si tratta di un vero e proprio “avvertimento” a Raffaele (Patrizio Rispo), che stavolta finirà probabilmente per convincersi a obbedire al volere di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Eh sì: nell’immediato futuro vedremo il Giordano senior che cercherà di inserire la chiavetta nel computer portatile di suo genero Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Ci riuscirà senza essere beccato?