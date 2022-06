Un posto al sole, anticipazioni 7 giugno: Raffaele rischia di insospettire i suoi cari

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 7 giugno 2022

Martedì 7 giugno 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un uomo in difficoltà, una spiegazione complicata dei consigli da seguire…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Raffaele (Patrizio Rispo) ha difficoltà su due fronti: da un lato deve continuare a gestire le minacce dei loschi figuri con cui è venuto in contatto, dall’altro rischia ora di insospettire le persone che più gli stanno accanto.

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è impegnato a spiegare alla piccola Cristina (Camilla Cossu) il motivo della presenza in casa di Lara Martinelli (Chiara Conti).

Jimmy (Gennaro De Simone) è in crisi per via di Cristina e non sa se dare ascolto a zia Serena (Miriam Candurro) o a mamma Micaela (Gina Amarante)…