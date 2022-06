Un posto al sole: LARA, piano crudele. Chi pagherà per tutti?

Trame Un posto al sole: anticipazioni su Lara contro Silvana

La perdita del bambino che aspettava da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non chiude ovviamente la parabola di Lara Martinelli (Chiara Conti) a Un posto al sole. La dark lady, pur destabilizzata da quanto è avvenuto, non può perdere l’obiettivo di legare a sé Ferri e per questo motivo continua a comportarsi come se non fosse successo niente, iniziando a mettere in atto un progetto di cui – se tanto ci dà tanto – sentiremo parlare a lungo in futuro…

Di cosa si tratterà? Quel che è certo è che Lara in questa fase non può assolutamente permettersi errori o incidenti di percorso e questo la porterà a cercare di annientare un personaggio a cui non penseremmo mai. Eppure…

Un posto al sole, spoiler: Lara, piano crudele contro Silvana

Le anticipazioni non spiegano nei dettagli quel che vedremo tra circa una settimana, ma possiamo egualmente segnalarvi che in casa Ferri succederà qualcosa che porterà la Martinelli ad essere estremamente diffidente verso la cameriera Silvana (Anna D’Agostino), fino a pensare che sia meglio che quest’ultima venga messa fuori gioco.

Silvana avrà a che fare per caso con qualche elemento che potrebbe far intuire il gioco sporco di Lara? Lo scopriremo presto, ma ciò che è certo è che la Martinelli metterà velocemente in piedi un piano cattivissimo per sabotare la governante. Cosa farà in pratica? Occhio agli episodi del 7 e 8 luglio!

Se ricordate, già da un po’ vi avevamo anticipato che ci sarebbero stati cambiamenti in casa Ferri. Ebbene, con tutta probabilità sarà proprio da “Lara vs Silvana” che prenderà lentamente piede una novità che nei prossimi mesi avrà grande, grandissimo spazio!