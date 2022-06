Un posto al sole: grandi cambiamenti in casa Ferri | Anticipazioni

Trame Un posto al sole: anticipazioni su Roberto Ferri

Le vicende – soprattutto sentimentali – di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) continuano a tenere banco a Un posto al sole, con Lara Martinelli (Chiara Conti) che non smette di sperare in un ammorbidimento del tycoon e Marina (Nina Soldano) che – nonostante tutto – continua a essere la donna che Ferri vuole davvero.

Già sappiamo che in tal senso stiamo per assistere a interessanti puntate girate in quel di Procida (nelle quali conosceremo anche un turista francese molto affascinante), ma il bello arriverà soprattutto dopo…

Anticipazioni Upas: Lara preoccupata per il bambino

Attenzione a Lara, che come vi abbiamo anticipato sta per iniziare ad avere un “comportamento strano” non facendo più rivelazioni sul figlio che aspetta da Roberto. In realtà questo atteggiamento non ci risulterà poi così imprevedibile, visto che sarà motivato da qualcosa che è in procinto di accadere. Eh sì, Lara nelle prossime puntate sarà molto preoccupata per il bambino…

Insomma, si prepara un’estate di fuoco a Upas: occhio a Roberto, ma soprattutto… occhio a casa sua! Eh sì, un fatto preciso che riguarderà casa Ferri porterà a dei “grandi cambiamenti” di cui vi parleremo presto più diffusamente. E proprio da questi cambiamenti scaturirà quella che si preannuncia una delle trame più forti dei prossimi mesi, fidatevi!