Un posto al sole: Raffaele a chi svelerà tutto? Stavolta non è Elvira! | Anticipazioni

Spoiler su Raffaele di Un posto al sole e sulle minacce di Valsano

In questi giorni Un posto al sole sta collezionando degli ottimi share e ciò è merito anche di una delle trame portanti del periodo: le minacce subite da Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) ad opera del losco Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e dei suoi scagnozzi.

Finora il portiere di Palazzo Palladini ha cercato di non dare seguito alle richieste dei camorristi, ma l’atteggiamento è cambiato quando il figlio Diego (Francesco Vitiello) ha rischiato un brutto incidente proprio a causa degli uomini di Valsano. Raffaele finora si è confidato solo con Elvira (Giusi Cataldo), ma ora sta per accadere qualcosa che costringerà l’uomo a parlare della faccenda anche con una persona a lui molto vicina…

Anticipazioni Un posto al sole: Raffaele dovrà dire tutto a Viola

Raffaele, infatti, si “avvicinerà” pericolosamente al computer di Nicotera (Paolo Romano), ma sarà colto sul fatto da Viola (Ilenia Lazzarin). A quel punto, il nostro protagonista dovrà vuotare il sacco con la Bruni, che si ritroverà di conseguenza a dover coprire il marito di sua madre con Eugenio.

Un bel problema, insomma, anche perché nel frattempo pure Diego inizierà ad avere dei sospetti su tutto quello che sta accadendo: finora il giovane aveva collegato le “stranezze” di suo padre con il rapporto nato tra quest’ultimo ed Elvira, ma presto si renderà conto che le cose non stanno proprio così. Anche lui arriverà alla verità?

Quel che è certo è che Raffaele sta per capire una volta per tutte che non può più esimersi dal raccontare tutto a Eugenio, ma questo lo porterà a provare una profondissima angoscia. E in tutto ciò, il pubblico si chiede da settimane: cosa succederà quando, prima o poi, Ornella (Marina Giulia Cavalli) scoprirà di essere stata tenuta all’oscuro riguardo a una questione così importante? E, soprattutto, la dottoressa avrà modo di comprendere che un'”estranea” (Elvira) è stata preferita a lei dal consorte come “valvola di sfogo”?