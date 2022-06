Una vita, anticipazioni 10 e 11 giugno: Alodia studia musica, ma è un disastro!

Anticipazioni puntata 1411 di Una vita di venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022

La sempre maggiore vicinanza che si nota tra David e Valeria inizia a preoccupare Aurelio Quesada, che rammenta a David il suo ruolo: deve unicamente sorvegliare la donna nella speranza che il marito Rodrigo la contatti.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA è incinta?

Una cena bruciata fa litigare di nuovo Felipe e Ramon, con Lolita che arriva in tempo per placare gli animi. Ma la situazione è sempre meno sostenibile e Lolita, insieme a Fabiana, vuole assolutamente trovare una domestica per Felipe.

Alodia comincia le sue lezioni di pianoforte con Valeria, ma la ragazza non è portata per la musica.

Inma e Guillermo sono in procinto di riaprire il ristorante dopo averlo finalmente trasformato in un locale di lusso.

Rosina e Liberto tentano di comprendere quanto tempo Hortensia intenda ancora fermarsi da loro con la figlia.