Una vita, anticipazioni dal 3 al 9 luglio 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 3 a sabato 9 luglio 2022:

Lolita cerca rifugio alla pensione per non discutere con Ramon, al quale non sa se rivelare chi sia in realtà Fidel. La situazione economica di Rosina e Liberto è sempre meno rosea, ma Rosina si rifiuta di vendere l’appartamento di Acacias per investire il ricavato nell’affare delle accademie di lingua. Pascual proibisce al figlio Guillermo di passare del tempo con Azucena; non vuole che il ragazzo si distragga dai suoi studi.

Genoveva assiste di nascosto a una misteriosa conversazione tra il marito e Luis Manas: Aurelio non è contento dell’operato di Luis, ha assolutamente bisogno di acquisire alcuni locali commerciali per i suoi prodotti chimici. Aurelio chiede a Marcelo di falsificare una lettera per Valeria ma, mentre il maggiordomo è all’opera, salta la luce e nell’oscurità Genoveva ruba una delle lettere di Rodrigo.

Una vita, spoiler: Genoveva sa qualcosa di terribile su Aurelio

Valeria e David stanno per baciarsi ma vengono interrotti da Aurelio, venuto a consegnare alla donna la finta missiva di Rodrigo, contraffatta da Marcelo; questi, intanto, ha già informato Aurelio che Genoveva ha fatto sparire una delle vere lettere di Rodrigo e l’uomo decide che è il momento di prendere seri provvedimenti. Pascual scopre che Guillermo prende lezioni da Liberto solo per corteggiare Azucena, si infuria e gli vieta di continuare.

Luis Manas è sul punto di passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere la pensione, ma Genoveva interviene e, rimasta sola con lui con una scusa, gli dice che se non sparirà subito da Acacias ne pagherà le conseguenze. Ramon ha dei ripensamenti sull’articolo e vorrebbe farlo pubblicare a nome di Fidel ma, quando l’uomo tentenna, Lolita gli intima di rivelare allo sprovveduto suocero come stanno realmente le cose.

Aurelio consegna la finta lettera di Rodrigo a Valeria ma, vedendoli in imbarazzo, sospetta che fra lei e David ci sia del tenero. Valeria respinge David. Aurelio accusa Genoveva di aver ordinato la morte di Natalia e la minaccia con una pistola, ma Genoveva ha un asso nella manica: le foto che ritraggono Aurelio mentre accoltella Anabel. Un articolo scritto da Ramon sotto pseudonimo diventa il pettegolezzo del quartiere. Felipe scopre che Dori gli ha nascosto il giornale per evitare che lo leggesse e rinuncia alla passeggiata con lei.

Guillermo dice a Liberto che non andrà più a lezione da lui. Ignacio riceve un misterioso biglietto. Servante vuole regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie, ma Jacinto glielo impedisce. Ramon, dopo aver saputo da Lolita che Fidel è un poliziotto, lo caccia di casa. Ma l’agente ritorna il giorno dopo con una proposta per Palacios.

Aurelio e Genoveva giungono a un accordo e Aurelio racconta alla moglie la storia di Rodrigo, Valeria e David. Guillermo confessa ad Azucena che la sua presenza all’accademia non è causale e che si è offerto di eseguire dei lavori all’impianto elettrico anche per poterla vedere e conoscerla meglio. La ragazza lo respinge nuovamente, ma non è poi così dispiaciuta per le sue attenzioni. Dori cerca invano di riappacificarsi con Felipe, il quale nel frattempo riannoda la sua amicizia con Ramon.