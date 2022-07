Beautiful, anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 24 a sabato 30 luglio 2022

Thomas dice a Bill che farà qualunque cosa affinché l’assassino di Vinny venga assicurato alla giustizia; Bill lo schernisce. Liam rivela finalmente a Hope di aver investito e ucciso Vinny.

Thomas, dopo un battibecco, dice a Bill di aver iniziato a pensare che potrebbe essere stato anche lui ad uccidere Vinny. Sopraggiunge Wyatt, che arriva alla fine del loro incontro e chiede spiegazioni al padre, ma lui sorvola sull’argomento.

Spoiler Beautiful: Wyatt ha dei sospetti su Bill…

Flo, Ridge e Brooke si chiedono che cosa preoccupi tanto Bill. Liam ha confessato a Hope di aver ucciso Vinny e le spiega come è avvenuto l’incidente; aggiunge che lui è svenuto e che il padre a quel punto l’ha caricato in automobile ed è fuggito, abbandonando Vinny, ormai morto, sul ciglio della strada.

Hope convince Liam che è meglio andare subito a costituirsi alla polizia. Wyatt parla con Flo dei suoi sospetti nei confronti del padre perché Bill fa strani discorsi su Vinny e ha visto uscire Thomas dal suo ufficio.

Bill arriva appena in tempo da Liam per fermarlo, ma Hope gli dice di sapere tutto. Zoe elogia Quinn per averla aiutata a tornare con Carter. Paris, che non dava fiducia a Quinn, pur perplessa deve ricredersi. Wyatt e Flo si chiedono cosa stia succedendo tra Liam e Bill: i due avvertono molta tensione, ma non trovano una spiegazione plausibile.

Bill cerca di convincere un distrutto Liam e una contrariata Hope a non andare alla polizia a denunciare l’incidente mortale con omissione di soccorso. Alla fine, Bill chiede e ottiene un giorno di tempo prima che prendano qualsiasi decisione.

Zoe, parlando con Carter, Quinn e Shauna, chiede a quest’ultima di raccontarle come sia finita a letto con Carter, mettendola in difficoltà.