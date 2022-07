Beautiful, anticipazioni 31 luglio e 1° agosto 2022: Liam si commuove, ecco perché

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 31 luglio e lunedì 1° agosto 2022

Rattristati all’idea che ci sia la possibilità di essere separati per anni, Hope esorta Liam a non dimenticare che lui è una brava persona. Quinn e Carter giurano di mantenere per sempre segreto quello che è successo tra loro: il loro futuro è, rispettivamente, con Eric e Zoe.

Thomas racconta a Ridge e Brooke la spiacevole conversazione avuta con Bill. Brooke rende felice il marito quando ammette di iniziare a fidarsi di nuovo di Thomas, apprezzando i cambiamenti che ha fatto. Nervoso per l’imminente decisione di Liam, Bill si mostra impaziente con Wyatt. Liam e Hope affrontano ancora l’argomento confessione: lui sembra aver ormai deciso, mentre la moglie, con l’avvicinarsi del momento, mostra tentennamenti non volendolo perdere. Quando Thomas porta a casa della coppia Douglas, Liam si commuove sapendo che potrebbe essere l’ultimo incontro prima di essere arrestato. Il giovane Spencer riconosce l’amore che Thomas prova per il figlio, ma anche per Beth e Hope.