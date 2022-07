Beautiful, anticipazioni 7 luglio: Brooke ora sa che tra Eric e Quinn ci sono problemi

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 7 luglio 2022

Quinn (Rena Sofer) racconta a Shauna (Denise Richards) come sia finita a letto con Carter (Lawrence Saint-Victor).

Carter è a disagio di fronte all’insistenza di Zoe (Kiara Barnes) su come siano fatti l’uno per l’altra. Inoltre la modella ripone su Quinn ogni credito per quelli che lei ritiene siano progressi verso una riconciliazione con Carter.

Brooke (Katherine Kelly Lang) apprende da Ridge (Thorsten Kaye) che ci sono problemi tra Quinn ed Eric (John McCook), anche in camera da letto.